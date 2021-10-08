Во Львове ужесточают карантин: приостанавливают плановые операции в больницах и переводят школы на дистанционную работу
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- Екатерина Кадакова
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Во Львове из-за роста количества больных коронавирусом с 18 октября школы и кружки переходят на дистанционное обучение, также приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале, ссылаясь на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям от 8 октября.
«С 18 октября ученики 5—11 классов, а также внешкольное образование и досуг переходят на недельное дистанционное обучение. Ученики 1—4 классов и дошкольных учебных заведений продолжают заниматься в обычном режиме. После этого неделя каникул. Таким образом должны прервать цепочку заболеваемости», — написал он.
Мэр Львова обратился к руководству высших учебных заведений (училищ, колледжей, университетов) и призвал их с 18 по 31 октября проводить обучение онлайн.
По словам Садового, город должен приостановить плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы зарезервировать места для больных коронавирусом.
Кроме этого, мэр Львова призвал ограничить развлекательные массовые мероприятия, а людей попросил воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Также Садовый уточнил, что решение об ограничении деятельности рынков, пунктов питания, магазинов и прочего бизнеса пока нарабатывается.
Следующее заседание комиссии запланировано на следующую неделю.
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