В Украине выявили более 16 тысяч новых случаев COVID, 241 человек умер

В Украине за сутки зафиксировали 16 362 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 720 пациентов, а 241 человек умер от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 3 526 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345), Львовской (1 237), Харьковской (1 025) и Донецкой (949) областях.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 58 081 человек умер от осложнений заболевания, а 2,28 миллиона выздоровели.