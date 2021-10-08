Рада не смогла избрать нового вице-спикера парламента. К этому вопросу вернутся 19 октября

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Соколовская Инна / УНИАН

Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, не смогла избрать первого вице-спикера парламента вместо Руслана Стефанчука, который стал его главой.

Рада закрыла пленарное заседание, так и не приняв решение о первом заместителе главы парламента. Решение поддержали 226 народных депутатов. К рассмотрению этого вопроса вернутся на следующей пленарной неделе — во вторник, 19 октября.

Основным кандидатом на должность первого вице-спикера называют главу партии «Слуга народа» Александра Корниенко. Кроме того, от фракции «Европейская солидарность» прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федину.

Вторым вице-спикером Рады является представительница партии «Батьківщина» Елена Кондратюк.