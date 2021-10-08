Разумков после отзыва с должности спикера хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова
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- София Телишевская
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности председателя Верховной Рады, намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в пятницу в ответ на вопрос, членом какого комитета он хотел бы стать.
В то же время Разумков уточнил, что «пока не подавался ни в один комитет».
Напомним, 6 октября Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.
- 7 октября Рада проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. С мая по ноябрь 2019 года он возглавлял политическую партию «Слуга народа» и был первым номером в списке. Должность спикера украинского парламента Разумков занимал с 29 августа 2019 года до 7 октября 2021-го.
- Теперь уже бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что продолжит работать в Верховной Раде, а законных оснований для лишения его еще и депутатского мандата нет.
- Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в политсиле пока не решили, будут ли инициировать сложение мандата народным депутатом Дмитрием Разумковым после его отзыва с поста спикера парламента.