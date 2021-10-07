«Схемы» обнародовали расследование об Укрэксимбанке и кредите бизнесмену, который платит налоги «ДНР»

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Журналисты программы «Схемы» обнародовали расследование о государственном Укрэксимбанке, из-за которого на съемочную группу напали в кабинете главы правления банка, уже отстраненного Евгения Мецгера.

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По данным «Схем», в апреле 2021 года Укрэксимбанк принял решение выдать кредит на $60 миллионов двум компаниям — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан». Их владельцем является бизнесмен Сергей Брюховецкий, который был депутатом Горловского горсовета от Партии регионов, а ныне владелец проблемного ТРЦ Sky Mall и тесть нардепа от ОПзЖ Федора Христенко.

«Как следует из документов — суть кредита, выданного Укрэксимбанком, как раз и заключалась в том, чтобы профинансировать эту его покупку [ТРЦ]. Этот механизм изложен в кредитном договоре объемом более чем 100 страниц, который есть в распоряжении «Схем», — рассказали журналисты.

Как выяснили журналисты, Сергей Брюховецкий владеет компанией «Спец-Реммаш» в оккупированной Горловке. В декабре 2014 года оккупационная власть перерегистрировала компанию по так называемым местным «законам», однако совладельцем указан Брюховецкий.

Компания занимается ремонтом оборудования для местных шахт. Услуги у Брюховецкого заказывают «Торезантрацит», «Макеевуголь», «Шахта «Комсомолец Донбасса», «Шахта имени А. Ф. Засядько» и другие предприятия, которые находятся под контролем «ДНР».

Также «Схемы» выяснили, что «Спец-Реммаш» только в 2020 году заработала более 5 миллионов рублей (около двух миллионов гривен на то время). За активную хозяйственную деятельность бизнес Брюховецкого платит налоги в «бюджет ДНР» — за 7 месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен).

Сергей Брюховецкий проигнорировал просьбу прокомментировать эту информацию журналистам.

В то же время Евгений Мецгер во время интервью отрицал информацию, уверяя, что Укрэксимбанк не выдавал кредит компаниям «Оптовая сеть 2011» и «Славиан», а также что у компаний-заемщиков банка нет владельцев, плативших налоги «ДНР».