Убийство сотрудника КГБ: в Беларуси задержали 200 человек за комментарии в соцсетях
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- Костя Андрейковец
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В Беларуси силовики задержали около 200 человек за комментарии в соцсетях о гибели сотрудника КГБ, которого застрелили во время рейда в Минске по квартирам граждан.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра внутренних дел страны Ивана Кубракова.
По его словам, людей задержали за призывы «идти и убивать не только сотрудников КГБ, но и других граждан, которые имеют другое мнение».
«Как только их задерживают, все вспоминают о своих семьях, о родных и близких. У всех есть семьи, и у сотрудника КГБ, который погиб при исполнении, тоже есть семья, он отдал свою жизнь за родину. Потому всех призываю задуматься, объединиться и жить спокойно в нашей стране. Хочу попросить руководителей предприятий, чтобы доводили до работников, как нужно себя вести на улице и как нужно себя вести в интернете», — заявил Кубраков.
- 28 сентября в Минске сотрудники КГБ провели неудачный рейд по квартирам граждан. Они выбили двери в квартиру IT-менеджера из EPAM Андрея Зельцера, но тот открыл огонь из ружья. В результате смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным «Нирвана», а Зельцер был застрелен ответным огнем.
- Александр Лукашенко пообещал наказать «всех причастных» к смерти сотрудника КГБ.
- 29 сентября в стране начались задержания за якобы негативные комментарии в соцсетях. В этот день Следственный комитет Беларуси возбудил против оппозиционера Валерия Цепкало еще одно уголовное дело, связанное с «одобрением смерти» силовика.