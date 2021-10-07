Убийство сотрудника КГБ: в Беларуси задержали 200 человек за комментарии в соцсетях

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В Беларуси силовики задержали около 200 человек за комментарии в соцсетях о гибели сотрудника КГБ, которого застрелили во время рейда в Минске по квартирам граждан.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра внутренних дел страны Ивана Кубракова.

По его словам, людей задержали за призывы «идти и убивать не только сотрудников КГБ, но и других граждан, которые имеют другое мнение».

«Как только их задерживают, все вспоминают о своих семьях, о родных и близких. У всех есть семьи, и у сотрудника КГБ, который погиб при исполнении, тоже есть семья, он отдал свою жизнь за родину. Потому всех призываю задуматься, объединиться и жить спокойно в нашей стране. Хочу попросить руководителей предприятий, чтобы доводили до работников, как нужно себя вести на улице и как нужно себя вести в интернете», — заявил Кубраков.