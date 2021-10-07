В Укрэксимбанке отстранили всех фигурантов нападения на журналистов «Схем» и озвучили вопрос, который возмутил Мецгера

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Укрэксимбанк отстранил от должностей всех фигурантов нападения на журналистов программы «Схемы». Они отстранены от работы без сохранения заработных плат.

Об этом на пресс-конференции сообщила глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.

По ее словам, кроме главы правления Евгения Мецгера, с должностей отстранили директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова.

Она отметила, что «быстрое, объективное и беспристрастное» расследование в интересах как банка, так и общественности. Сам Укрэксимбанк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию.

Гордиенко рассказала, что нападение на журналистов произошло после вопроса о выдаче кредита лицу, которое, по мнению «Схем», могло быть причастно к финансированию оккупированных территорий.

Как пояснил в. и. о. главы правления Сергей Ермаков, для разглашения этой информации банк получил разрешение от клиента. В апреле 2021 года банк предоставил кредит в 60 млн долларов двум компаниям — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан». Общий проект составил около 80 млн долларов, и он был направлен на приобретение ТРЦ Sky Mall в Киеве бизнесменом Сергеем Брюховецким.

По требованию банка заемщик предоставил необходимые документы, в том числе от юристов. Один из них был от британского юриста. Тот отмечал, что наличие судебного решения вокруг скандала с ТРЦ Sky Mall не ставит под угрозу выдачу кредита. То есть залог банка является валидным. Сам Брюховецкий прошел проверку и банк не обнаружил никакой информации, которая бы свидетельствовала о наличии у него компаний на оккупированных территориях. Ермаков отметил, что движение кредитных средств, которые были выданы Брюховецком, происходило исключительно в украинских банках.