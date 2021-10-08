Рада избрала нового спикера — им стал «слуга» Стефанчук

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Космач Александр / УНИАН

Верховная Рада в пятницу, 8 октября, избрала своим новым главой первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

За это решение проголосовали 261 нардеп.

В дальнейшем парламент будет голосовать за то, чтобы кресло первого заместителя спикера Рады занял лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Всего на должность спикера претендовали пять нардепов. Кроме Стефанчука, это представители «Европейской солидарности» Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко, депутат «Голоса» Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос.

Позже, во время выступлений, народные депутаты Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры. Во время рейтингового голосования именно кандидатура Стефанчука набрала больше всего голосов.

Стефанчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук. В 2011—2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. В команде Зеленского он отвечал за реформирования органов государственной власти.

Стефанчук был избран в Верховную Раду по списку «Слуги народа» под вторым номером. В мае 2019 года Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в парламенте. 7 октября президент уволил Стефанчук от обязанностей своего представителя в Раде.