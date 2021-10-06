Швеция приостанавливает прививки вакциной от коронавируса Moderna граждан до 30 лет, Дания — до 18 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Flickr / naijabang tv
Швеция и Дания решили приостановить вакцинацию Moderna среди младших возрастных групп из-за возможных редких побочных эффектов, в частности миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердечной мышцы).
Об этом сообщает агентство Associated Press.
В частности, агентство здравоохранения Швеции заявило, что приостановит минимум до 1 декабря использование вакцины Moderna для граждан моложе 30 лет. К такому решению привел рост количества случаев побочных эффектов среди молодежи после вакцинации.
«Связь особенно очевидна, когда дело доходит до вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы», — говорится в заявлении агентства здравоохранения страны.
Датское управление здравоохранения заверило, что гражданам страны в возрасте до 18 лет не будут предлагать вакцину Moderna из соображений предосторожности.
Норвегия призвала своих граждан до 30 лет вакцинироваться препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech «из-за повышенного риска редких побочных эффектов» от Moderna.
Дания и Швеция также призвали делать прививки молодежи вакциной Pfizer.
Кроме этого, в четверг, 7 октября, свое решение в отношении вакцины Moderna должна объявить Финляндия.
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