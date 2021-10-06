Путин попросил «Газпром» соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

Новости

WPA Pool / Pool / Getty Images

Президент России Владимир Путин во время совещания поручил главе Минэнерго Николаю Шульгинову лично проконтролировать сохранение транзита газа в Европу через Украину.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Газпром» считает что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам [через «Северный поток — 2»]. Именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле получается по $3 млрд в год. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через территорию Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение [...]. Во вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому», — заявил Путин.

Он призвал «Газпром» сохранить транзит по контракту до 2024 года.