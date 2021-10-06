Нападение на журналистов «Схем»: сотрудники Укрэксимбанка избегают получения подозрения, правоохранители устанавливают их местонахождение

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Правоохранители пока не смогли вручить подозрения сотрудникам государственного Укрэксимбанка по делу о нападении на журналистов программы «Схемы» во время записи интервью.

Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии журналистам во время акции протеста возле здания банка.

«Когда представители Нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили, что один человек в настоящее время сложил полномочия, другой — написал заявление об увольнении. Несмотря на это, они не являются в настоящее время уволенными и должны находиться на рабочем месте. Однако администрация банка сообщила, что этих людей на рабочем месте нет, а основания их отсутствия неизвестны», — подчеркнула она.

По словам Максимец, сейчас процесс вручения сообщений о подозрении по ч. 1 и 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) продолжается. Правоохранители оставили в администрации банка уведомления о подозрении и повестки с вызовом в орган дознания для проведения процессуальных и следственных действий.

«Принимаются меры для установления их местонахождения. Как только оно будет установлено, им сообщат о подозрении лично. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже сегодня», — добавила пресс-секретарь прокуратуры.

Кроме этого, Максимец отметила, что один из фигурантов производства, вероятно, находился в помещении банка, но впоследствии якобы по состоянию здоровья покинул здание через другой выход.

По данным «Украинской правды», речь идет о директоре департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимире Пикалове.

Тем временем Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова провел заседание, на котором осудил действия сотрудников Укрэксимбанка. Также члены комитета решили обратиться к в.и.о. главы правления банка Сергею Ермакову и рекомендовать ему временно отстранить людей, которые причастны к нападению — руководителя службы безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, директора департамента информационной политики Владимира Пикалова и других причастных.

Со своей стороны в.и.о. начальника управления дознания Голосеевского управления полиции Сергей Черноморец, который также присутствовал на заседании, заявил, что банк в ответ на запрос правоохранительных органов предоставил им видео с камер наблюдения не в полном объеме.

«Было предоставлено видео, где фиксируется вход и выход журналистов с улицы, в фойе помещения банка. И все. Что касается, на мой взгляд, интересного видео из приемной, оно не было предоставлено», — сказал он.

В связи с этим члены комитета также решили обратиться к руководству правления банка максимально способствовать и добровольно в самые сжатые сроки предоставить всю информацию, которая в наличии и интересует следствие.