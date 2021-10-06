Возле Укрэксимбанка журналисты устроили акцию с требованием уволить главу правления Мецгера
- Автор:
- София Телишевская
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У здания Укрэксимбанка в Киеве собрались десятки работников СМИ и неравнодушные граждане. Они требуют отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности.
Об этом сообщает «Украинская правда» и «Радио Свобода».
Митингующие требуют отставки руководства банка и расследования противоправных действий, допущенных главой правления и охраной банка, которые изымали технику у журналистов «Схем».
Кроме того, к митингу присоединились журналисты, которые пришли на анонсированную пресс-конференцию главы банка Евгения Мецгера, однако за час до начала ее отменили.
Журналисты также отметили недопустимость уничтожения отснятого журналистами материала.
«Когда журналисты подошли к зданию, из окна банка на них упал вазон. Сбросил его кто-то или он выпал сам — неизвестно», — отметило издание «УП».
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего работники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения опровергают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.
- На следующий день Мецгер сообщил, что написал заявление с просьбой отстранить его от должности на период служебного расследования. Наблюдательный совет оперативно его одобрил и назначил исполняющего обязанности. Сам же Мецгер извинился перед журналистами.