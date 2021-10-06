Укрэксимбанк отстранил главу правления и извинился перед журналистами за нападение, но отметил обещанную пресс-конференцию

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Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранил председателя правления Евгения Мецгера после инцидента с нападением на журналистов «Схем» в его кабинете.

Об этом говорится на странице банка.

«Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном внеочередном заседании принял решение отстранить председателя правления Укрэксимбанка Мецгера Е.В. от осуществления своих полномочий на время проведения внутреннего расследования наблюдательным советом», — говорится в сообщении.

Наблюдательный совет также извинился перед пострадавшими журналистами, а также перед представителями всех СМИ и гражданского общества за «досадное и неподобающее поведение предправления и представителей банка».

«Результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета о полномочиях Мецгера Е В.» — подчеркнули в банке. Временно исполняющим обязанности главы правления банка назначен член правления банка Сергей Ермаков.

Позже член правления банка Виктория Страхова сообщила, что «в связи с отстранением Евгения Мецгера запланирована пресс-сконференция насчет официальной позиции Укрэксимбанка в ситуации с изданием «Радио Свобода» отменяется». В ближайшее время, по ее словам, Мецгер извинится перед журналистами.