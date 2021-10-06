Глава МВД Монастырский прокомментировал нападение на журналистов «Схем» и анонсировал подозрения

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УНІАН / Кузьмин Александр

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на нападение на журналистов программы «Схемы» в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера.

Глава МВД обещает, что расследование не займет много времени.

Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка.

«В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, которая также будет приобщена к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлена на экспертизу», — отметил Монастырский.

Он напомнил, что по заявлению журналистов открыто уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

«Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены подозрения. От себя добавлю, что такое поведение с сотрудниками СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей», — резюмировал министр.

Также на инцидент отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова.

«В этом вопросе нет мест для размышлений — справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка», — отметила генпрокурор.