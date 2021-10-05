Johnson & Johnson подала заявку регулятору США для одобрения бустерной дозы своей вакцины
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- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Компания Johnson & Johnson подала заявку регулятору США с просьбой одобрить использование бустерной дозы своей вакцины.
Об этом пишет The Guardian.
Компания планирует колоть бустерную дозу только людям старше 18 лет. Эксперты регулятора назначили встречу по этому вопросу на 15 октября.
По данным J&J, бустерная доза вакцины, которую вводили через 56 дней после первой дозы, обеспечивала 94-процентную эффективность против симптоматической болезни и 100-процентную от тяжелого течения коронавируса.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компании Pfizer для американцев с ослабленным иммунитетом и людей старше 65 лет. Также заявку подала и компания Moderna.
- ВОЗ сначала призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины, однако впоследствии изменила свою позицию. Но рекомендовала колоть третью дозу только людям из уязвимых групп населения.