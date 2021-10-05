Pandora Papers: НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании

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Национальное антикоррупционное бюро проверит подозрительные транзакции ПриватБанка через офшорные компании, о которых стало известно из расследования утечки данных Pandora Papers.

Об этом в НАБУ сообщили в комментарии Укрінформу.

«Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела ПриватБанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.