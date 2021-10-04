Индия заплатит более $600 компенсации за каждую смерть от коронавируса — официально их почти 450 тысяч

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Ninian Reid / Flickr

В Индии Верховный суд утвердил решение правительства выплатить $674 компенсации за каждую смерть из-за коронавируса. Решение суд принял в понедельник, 4 октября, в соответствии с законом о ликвидации последствий стихийных бедствий.

Об этом сообщает BBC.

Сейчас в Индии официально зарегистрировано более 447 тысяч смертей от коронавируса (то есть компенсация составляет более $300 млн), однако эксперты считают, что от пандемии могло погибнуть до 10 раз больше людей (до четырех миллионов). Они пришли к таким оценкам после изучения избыточной смертности — показателя того, насколько больше умирает человек, чем можно было бы ожидать, по сравнению с предыдущими несколькими годами.

Судья заявил, что ближайшие родственники умершего человека должны получить эту компенсацию в течение месяца после подачи заявления. Ее выплатят, если причина смерти будет указана как COVID-19. Компенсацию должны выплачивать из бюджета штата, однако уже по меньшей мере два штата заявили, что это для них дополнительная нагрузка, поэтому было бы лучше, чтобы средства предоставило федеральное правительство.

Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий приняли в 2005 году. Он предусматривает подготовку стратегий смягчения последствий и компенсацию за потерянные жизни, травмы и поврежденное имущество. Согласно закону, семьям людей, погибших в результате стихийного бедствия, должна быть выплачена денежная помощь в размере $540.