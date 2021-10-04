«Слуги» собрали 197 подписей за отзыв Разумкова с должности спикера Рады

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Соколовская Инна / УНИАН

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали уже 197 подписей для отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы парламентской фракции Александр Корниенко.

«Собрано 175 подписей в подписном листе. Ведь он выдается на 175 подписей, поэтому больше подписей мы там не ставили. Есть отдельное приложение. Оно не является формальным. Оно не будет сейчас рассматриваться аппаратом при верификации подписей, но там еще около 15 подписей. Там всего около 190 я видел», — сообщил Корниенко.

Позже пресс-секретарь партии Юлия Палийчук уточнила, что за время проведения «Большой фракции» в Трускавце под коллективной инициативе народных депутатов было собрано 197 подписей.

«Сбор подписей продолжается и в Киеве. Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов», — отметила она.

Корниенко отметил, что сбор подписей добровольный, и ни один из депутатов не понесет «наказание» за отказ подписывать письмо.

«Если публично депутаты готовы сказать, что они идут своим путем и у них есть какая-то другая идеологическая конструкция, о чем мы видим намеки со стороны нашего бывшего главы партии [спикера Дмитрия Разумкова], то честно было бы определяться и идти другим политическим путем», — отметил заместитель главы фракции «слуг».

Он добавил, что «пока фракция не собирается исключать таких людей из партии».

«У нас по исключению в повестке дня есть только одна кандидатура — это депутат, которая не голосовала за законопроект об олигархах, а точнее голосовала против. Это красная линия для нас. Речь идет о Людмиле Буймистер. Исключение ее из фракции не приведет к сложению мандата, но этот вопрос также надо ставить на повестку дня», — добавил Корниенко.

Также он отметил, что вопрос отставки могут рассматривать только на пленарном заседании, но не на внеочередном, поэтому вероятность голосования 7 октября под сомнением.