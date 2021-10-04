Отставку спикера Разумкова Рада рассмотрит 7 октября. «Слуги» не хотят, чтобы он был на заседании

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. Этот вопрос депутаты рассмотрят в четверг, 7 октября.

Об этом сообщил глава ВР Разумков во время Согласительного совета в понедельник.

«Поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг в 16:00», — отметил спикер.

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что его беспокоит то, что Разумков голосовал против введения санкций в отношении прокремлевских СМИ и физлиц, работающих против интересов Украины.

«Отдельное беспокойство у нас вызывает присутствие этих «журналистов» в кулуараха Рады. Отзыв главы парламента будет происходить согласно регламенту, но регламент предусматривает, что текущий глава ВР не принимает в заседании участие, потому как только мы достигнем согласия, что все подписи являются правдивыми, то сразу эта процедура будет запущена», — отметил Корниенко.