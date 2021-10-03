«Партия имеет миллион вопросов»: Зеленский прокомментировал инициативу об отставке Разумкова

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку главы парламента Дмитрия Разумкова. Он отметил, что партия имеет к нему много вопросов.

Об этом Зеленский заявил на брифинге 3 октября.

По его словам, Разумков был выдвинут на должность главы парламента и назначен туда фракцией «Слуга народа». И поэтому он должен был поддерживать позицию партии, но пошел другим путем.

Зеленский заявил, что теперь Разумков не является членом команды, а сама партия «имеет миллион вопросов».

Перед тем «слуги» оперативно собрали 150 подписей для вынесения вопроса отставки Разумкова на рассмотрение парламента. Этот процесс запустят в понедельник.