Кабмин разрешил Витренко самостоятельно назначать и увольнять работников в «Нафтогазе»
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- София Телишевская
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Facebook / Yuriy Vitrenko
Кабмин разрешил главе правления «Нафтогаза» Юрию Витренко без согласования с наблюдательным советом увольнять и назначать работников компании.
Об этом говорится в распоряжении правительства № 1187-р от 29 сентября, опубликованном на Правительственном портале.
«Назначение на должности и увольнение с должностей работников компании осуществляется председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» без согласования с наблюдательным советом», — говорится в документе.
Кроме этого, правительство приостановило действие решения наблюдательного совета «Нафтогаза» от 13—14 мая 2021 года об отмене делегированных правлению НАК полномочий, а также решение от 24 мая 2021 года о необходимости согласования кадровых вопросов с наблюдательным советом.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. Отставку Коболева раскритиковали западные партнеры Украины.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон. Позже ОАСК остановил действие предписания.