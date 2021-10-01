В Украине за сутки зарегистрировали свыше 12 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего — в Харьковской области

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В Украине за прошедшие сутки (30 сентября) зарегистрировали 12 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770), Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Также отмечается, что за сутки госпитализировали 2 637 человек, летальных случаев — 172, выздоровели 3 264 пациента.

С начала пандемии в Украине заболели 2 435 413 человек, выздоровели — 2 258 455 пациентов, летальных случаев — 56 446.