В Украине за сутки зарегистрировали свыше 12 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего — в Харьковской области
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- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Украине за прошедшие сутки (30 сентября) зарегистрировали 12 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770), Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
Также отмечается, что за сутки госпитализировали 2 637 человек, летальных случаев — 172, выздоровели 3 264 пациента.
С начала пандемии в Украине заболели 2 435 413 человек, выздоровели — 2 258 455 пациентов, летальных случаев — 56 446.
- По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — не были вакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 30 сентября Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации с перечнем профессий, представители которых должны иметь прививки от коронавируса.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.