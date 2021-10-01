Глава фракции «слуг» Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова: Холодная регламентная война и маленькие мелочи
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Гонтар Владимир / УНИАН
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причиной своего обращения об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова «холодную регламентной войну».
Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».
«Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах, происходило. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют, холодная регламентная война. Ну, там, маленькие мелочи, которые я даже не хочу... Честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу», — сказал Арахамия.
Также он напомнил, что Разумков был делегирован от фракции «Слуга народа».
«Если человек больше не «слуга народа» или не совпадают у него мысли со «слугой народа», он просто будет заменен, как все другие должности, как в Кабинете министров», — отметил Арахамия.
Сам спикер Рады заверил, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».
«У меня действительно нет конфликта [с фракцией «Слуга народа»]. Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта... Была задача, и Давид Георгиевич [Арахамия] ее выполнил», — сказал Разумков журналистам.
Он заявил, что готов отстаивать свою позицию, в том числе и на фракции, если его пригласят, а также сообщил, что на собрание фракции в Трускавце он не приглашен и поэтому не поедет туда.
Кроме этого, глава Рады добавил, что после получения письма об отзыве не обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«С Арахамией был разговор. Претензий я тоже не услышал... Думаю, главный инициатор этого процесса не Давид Георгиевич», — отметил Разумков.
- 30 сентября глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что нардепы собирают подписи за отставку главы парламента. Он опубликовал документ, в котором глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.