Глава фракции «слуг» Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова: Холодная регламентная война и маленькие мелочи

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Гонтар Владимир / УНИАН

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причиной своего обращения об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова «холодную регламентной войну».

Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

«Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах, происходило. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют, холодная регламентная война. Ну, там, маленькие мелочи, которые я даже не хочу... Честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу», — сказал Арахамия.

Также он напомнил, что Разумков был делегирован от фракции «Слуга народа».

«Если человек больше не «слуга народа» или не совпадают у него мысли со «слугой народа», он просто будет заменен, как все другие должности, как в Кабинете министров», — отметил Арахамия.

Сам спикер Рады заверил, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».

«У меня действительно нет конфликта [с фракцией «Слуга народа»]. Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта... Была задача, и Давид Георгиевич [Арахамия] ее выполнил», — сказал Разумков журналистам.

Он заявил, что готов отстаивать свою позицию, в том числе и на фракции, если его пригласят, а также сообщил, что на собрание фракции в Трускавце он не приглашен и поэтому не поедет туда.

Кроме этого, глава Рады добавил, что после получения письма об отзыве не обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«С Арахамией был разговор. Претензий я тоже не услышал... Думаю, главный инициатор этого процесса не Давид Георгиевич», — отметил Разумков.