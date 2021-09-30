Правительство «заморозило» тарифы на отопление и горячую воду до весны. Зеленский говорит о «победе»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, которым обязались не менять тарифы на отопление и горячую воду до весны 2022 года.

Соответствующий документ подписали 30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«В основе этого меморандума — договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим», — заявил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что правительство разработало план из пяти шагов, который позволит стабилизировать тарифный вопрос.

Также Шмыгаль пообещал, что правительство вместе с народными депутатами внесет изменения в бюджет и увеличит программу субсидий на 12 миллиардов гривен.

«Мы зафиксировали цену на газ. Для большинства украинцев она составит менее 8 гривен за кубический метр. Для стабильного прохождения зимы накоплены уже почти 19 миллиардов кубов голубого топлива в подземных газовых хранилищах. С 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт⋅ч», — отметил премьер.

Денис Шмыгаль также напомнил, что в феврале этого года правительство подписало меморандум с руководителями крупнейших городов Украины, благодаря которому в прошлом отопительном сезоне тарифы на коммуналку тоже не повышали.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание меморандума.

«Я считаю, что это большая победа. Несмотря на любые рыночные изменения, колебания, давление других государств и тому подобное. Несмотря на эту страшную цену больше тысячи долларов за тысячу кубометров, эту европейскую цену [тарифы не изменятся]. Я считаю, что это важно, правильно», — добавил он.

В то же время президент уточнил, что это «пока не комплексное решение», и выразил надежду, что аналогичный меморандум можно будет заключить на три года, а не на один.