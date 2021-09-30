Кличко заявил, что ситуация с подготовкой к отопительному сезону в Киеве «близка к критической», и сетует на цену газа

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что теплоинфраструктура столицы готова к началу отопительного сезона, но из-за высоких цен на газ ситуация «близка к критической».

Об этом он заявил на коллегии Киевской городской государственной администрации 30 сентября.

«Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переведенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний», — сказал мэр.

Кличко напомнил, что обращался к премьер-министру, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 гривны за кубометр вместо рыночных 35 гривен.

Мэр заявил, что факторы, влияющие на формирование тарифов, неизвестны. «Цены, по которым теплопредприятия будут получать газ, мы не знаем. Будет ли компенсация и в каких пределах — мы не знаем», — заявил он.

По словам Кличко, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду на уровне прошлого отопительного сезона, «Нафтогаз» должен изъять дискриминационные нормы из договоров на поставку газа. А местные бюджеты должны погасить разницу в тарифах прошлых лет и заложить компенсацию на будущее.