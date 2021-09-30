Литва начала строительство стены на границе с Беларусью
- Автор:
- София Ходева
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Литва начала строить «физический барьер» с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в Европейский Союз.
Об этом сообщает пресс-служба литовского правительства.
Компания Tetas, которая входит в государственный холдинг EPSO-G, начала строительные работы первой фазы проекта. В среду, 29 сентября, она приступила к установке проволоки «концертина» около Друскининкая. Уже 30 сентября к пропускным пунктам Друскининкай, Бараускас и Адутишкис на юге страны подтянули строительную технику.
Комиссия мониторинга проекта объявила, что после установки проволоки на самых важных участках границы начнуть устанавливать элементы ограждения. Их планируют доставить к границе в октябре, а в ноябре и декабре — продолжить строительные работы.
На первом этапе власти планируют построить барьер длиной 400 километров — эти работы должны провести до сентября 2022 года. Государственная компания EPSO-G планирует объявить тендеры на этой неделе.
Во главе комиссии по мониторингу проекта — премьер-министр Литвы, а в ее состав входят министры энергетики, внутренних дел, обороны, окружающей среды и финансов, руководитель Государственной службы безопасности, руководитель Государственной инспекции территориального планирования и строительства при Министерстве окружающей среды, представитель проектной группы EPSO-G.
Как заявляют в пресс-службе, правительство Литвы выделило на строительство 508-километровой стены около €152 миллионов.
- Литва — один из основных критиков режима Александра Лукашенко. Страна приютила сотни беларусов, бежавших от политических преследований за участие в акциях против сфальсифицированных выборов президента в августе 2020 года. Официальный Минск не раз обвинял руководство Литвы в финансировании «попытки переворота».
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа белорусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- С миграционым кризисом столкнулись и другие соседи Беларуси, в частности Польша. 2 сентября президент страны Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с нелегальной миграцией. К таким мерам Польша прибегла впервые за 30 лет. 29 сентября на границе Польши с Беларусью остановили рекордное количество мигрантов — 473 человека.