Глава Рады Разумков упрекнул Стефанчука в желании «попасть в другое кресло» и заверил, что не собирается в отставку

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который на днях выздоровел от коронавируса, не собирается уходить в отставку.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я, как Дмитрий Разумков, сегодня в отставку не собираюсь. Пока формальных оснований для этого нет. Можно отправить кого-либо в отставку или уволить с должности. В этом случае решение может принять только Верховная Рада Украины», — подчеркнул он.

По мнению Разумкова, слухи о его возможной отставке связаны с тем, что он отправил законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии.

Также глава Рады заверил, что не собирается держаться за должность.

«Я немного другой человек. Должность для меня — не самоцель. Должность — это инструмент, которым ты можешь реализовывать ту политику, в которую ты сам веришь, те принципы, с которыми ты приходил. И мне кажется очень важным, чтобы твои принципы не менялись от должности. Потому что должности действительно проходят», — сказал он.

В то же время. Разумков рассказал, что в случае увольнения с должности он останется в политике.

«Мне это нравится. Это инструмент, который позволяет тебе изменять ситуацию в стране», — пояснил глава парламента.

Кроме этого, Разумков прокомментировал обращение первого вице-спикера Руслана Стефанчука в Аппарат Рады с вопросом, почему на него не переводятся полномочия главы парламента на время самоизоляции спикера ВР.

«Что касается заместителей, то они должны как раз выполнять те задачи, те поручения, которые перед ними ставит глава Верховной Рады. А когда они очень хотят, может, как-то попасть в другое кресло, даже письма об этом пишут. Почему Руслан Алексеевич считал, что он должен быть исполняющим обязанности главы Верховной Рады?» — возмутился он.

По словам Разумкова, на самоизоляции он выполнял все свои функции, поскольку состояние здоровья ему это позволяло, также появлялся в эфирах телеканалов.

«Я не пошел на больничный. А апеллировать к тому, что «его нет»... С таким успехом, когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности», — заявил он.

Отдельно глава Верховной Рады заверил, что не говорил на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.