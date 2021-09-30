«Слуга народа» собирает подписи за отставку спикера Рады Разумкова

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УНІАН / Кузьмин Александр

В Верховной Раде народные депутаты собирают подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.

Соответствующий документ обнародовал глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Так, глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности.

Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце», — написал Разумков на своей странице в Facebook.

Недавно Арахамия признал, что у команды президента с Разумковым есть «определенные разногласия», но заявил, что главу парламента до сих пор воспринимают как часть власти. В то же время в партии хотят услышать позицию Разумкова из-за информации журналистов о его желании «строить отдельную политическую карьеру».