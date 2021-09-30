Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее возобновить контакты и назвал условия для примирения

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов возобновить контакты с Южной Кореей уже в октябре.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте страны 30 сентября, цитирует государственное корейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил волю возобновить с начала октября прерванные из-за ухудшения отношений горячие линии экстренной связи между Севером и Югом в рамках усилий для осуществления ожиданий и надежды всей нации, которая желает скорейшего восстановления нынешних инфарктных межкорейских отношений и воцарения прочного мира на Корейском полуострове», — сказал лидер КНДР.

По мнению Ким Чен Ына, для примирения власти Южной Кореи должны изменить «конфронтационный подход и закоренелую позицию к КНДР», придерживаться позиции национальной самостоятельности «не на словах, а на деле», серьезно относиться к межкорейским декларациям и выполнять их и прочее.

Также он заверил, что Северная Корея не имеет цели и повода для провокаций в отношении Южной Кореи, не намерена угрожать и вредить. В то же время, подчеркнул лидер КНДР, и Южная Корея должна как можно быстрее избавиться от «мании серьезного кризиса и преследования».

Кроме этого, Ким Чен Ын обвинил США в том, что они сеют вражду между странами, разрушают основу глобального мира и стабильности.

«Как ясно показывают восьмимесячные последствия новой американской администрации после прихода к власти, военная угроза и враждебная политика США против нашей Республики совсем не изменились, а, наоборот, формы и способы их проявления становятся более хитрыми. Сейчас США выступают за дипломатическое взаимодействие и переговоры без предварительных условий, но все это нацелено только на то, чтобы обмануть международное сообщество и скрыть свои враждебные акты, и является лишь продолжением враждебной политики, которую проводили предыдущие американские администрации», — цитирует лидера КНДР агентство.