Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее возобновить контакты и назвал условия для примирения
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Getty Images
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов возобновить контакты с Южной Кореей уже в октябре.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте страны 30 сентября, цитирует государственное корейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын выразил волю возобновить с начала октября прерванные из-за ухудшения отношений горячие линии экстренной связи между Севером и Югом в рамках усилий для осуществления ожиданий и надежды всей нации, которая желает скорейшего восстановления нынешних инфарктных межкорейских отношений и воцарения прочного мира на Корейском полуострове», — сказал лидер КНДР.
По мнению Ким Чен Ына, для примирения власти Южной Кореи должны изменить «конфронтационный подход и закоренелую позицию к КНДР», придерживаться позиции национальной самостоятельности «не на словах, а на деле», серьезно относиться к межкорейским декларациям и выполнять их и прочее.
Также он заверил, что Северная Корея не имеет цели и повода для провокаций в отношении Южной Кореи, не намерена угрожать и вредить. В то же время, подчеркнул лидер КНДР, и Южная Корея должна как можно быстрее избавиться от «мании серьезного кризиса и преследования».
Кроме этого, Ким Чен Ын обвинил США в том, что они сеют вражду между странами, разрушают основу глобального мира и стабильности.
«Как ясно показывают восьмимесячные последствия новой американской администрации после прихода к власти, военная угроза и враждебная политика США против нашей Республики совсем не изменились, а, наоборот, формы и способы их проявления становятся более хитрыми. Сейчас США выступают за дипломатическое взаимодействие и переговоры без предварительных условий, но все это нацелено только на то, чтобы обмануть международное сообщество и скрыть свои враждебные акты, и является лишь продолжением враждебной политики, которую проводили предыдущие американские администрации», — цитирует лидера КНДР агентство.
- Напомним, отношения между Северной и Южной Кореями ухудшились в августе, Пхеньян раскритиковал Сеул за сотрудничество с США, в частности за совместные военные учения.
- Горячие линии экстренной связи между Северной и Южной Кореями использовались с некоторыми перерывами с 1970-х годов. В июне 2020 года Пхеньян приостановил их использование. Пхеньян обвинял Сеул в попустительстве северокорейским беженцам, которые присылают на родину открытки и другие материалы, унижающие достоинство вождя и правящей партии. Возобновили связь страны только в июле 2021 года.
- В августе сообщалось, что Северная Корея, вероятно, перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который производил плутоний, как считается, для ядерного оружия.
- Утром 15 сентября КНДР запустила две ракеты, которые могли быть баллистическими. Они упали в Японском море. Северная Корея после этого заявила об успешном испытании нового оружия. Через несколько часов военные Южной Кореи успешно запустили баллистическую ракету с подводной лодки, точно поразив заданную цель.