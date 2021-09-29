В Венецианской комиссии призвали Совет судей немедленно разблокировать судебную реформу и создать Этический совет для очистки ВСП
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- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал Совет судей Украины немедленно разблокировать судебную реформу. Он отметил, что Совет судей должен безотлагательно назначить своих представителей в Этический совет для начала его работы и очистки Высшего совета правосудия.
Об этом говорится в заявлении на сайте комиссии.
Букиккио рассказал, что судебная реформа была основной темой его недавней беседы с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что именно эта реформа является определяющей для будущего Украины.
«Еще одна важная часть этой реформы — создание Этического совета. Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои назначения, необходимые для проведения реформы», — подчеркнул глава Венецианской комиссии.
По его словам, в случае провала реформы ответственность будет лежать на всех, а все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых действий, которые задерживают создание Этического совета.
«Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу», — заявил он.
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В результате Госдеп США призвал Совет судей разблокировать судебную реформу. Провести эту реформу Зеленский обещал Байдену.
- 21 сентября Совет судей Украины объявил конкурс на должность членов Этического совета, который продлится до 21 октября, хотя по закону Совет судей должен был назначить хотя бы одного своего представителя еще до 13 сентября.