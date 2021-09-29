«Выдающийся репортаж». Расследование об отравителях Навального получило премию «Эмми»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Расследование об отравителях Навального, проведенное The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, получило премию «Эмми».

Об этом сообщается на странице премии в Twitter в ночь на 29 сентября.

Отметим, расследователи получили новостную и документальную премию «Эмми» за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».