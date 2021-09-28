В России за сутки от коронавируса умерли 852 человека. Это самое большое количество с начала пандемии
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- Екатерина Кадакова
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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images
В России зарегистрировали новый максимум смертей больных коронавирусом за сутки — 852 пациента.
Об этом сообщает российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По данным штаба, больше всего пациентов за прошлые сутки умерли в Москве — 63, в Санкт-Петербурге — 58, в Свердловской области — 40.
Отметим, предыдущий максимум зафиксировали 24 сентября, тогда умерли 828 человек.
Всего в России с начала пандемии зарегистрировали 7 464 708 случаев инфицирования коронавирусом, 205 531 пациент умер, 6 635 485 — выздоровели.
За прошлые сутки в РФ выявили 21 559 случаев заражения COVID-19.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 миллионов человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположение журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом по количеству больных на миллион населения.
- В середине сентября президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении — заболели люди, которые занимаются безопасностью.
- 23 марта Путин сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса (некоторое время он не признавался, какой именно, — не хотел ее «распиаривать»), вторую дозу получил 14 апреля. В июне он признался, что вакцинировался препаратом «Спутник V».