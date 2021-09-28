В России за сутки от коронавируса умерли 852 человека. Это самое большое количество с начала пандемии

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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images

В России зарегистрировали новый максимум смертей больных коронавирусом за сутки — 852 пациента.

Об этом сообщает российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, больше всего пациентов за прошлые сутки умерли в Москве — 63, в Санкт-Петербурге — 58, в Свердловской области — 40.

Отметим, предыдущий максимум зафиксировали 24 сентября, тогда умерли 828 человек.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировали 7 464 708 случаев инфицирования коронавирусом, 205 531 пациент умер, 6 635 485 — выздоровели.

За прошлые сутки в РФ выявили 21 559 случаев заражения COVID-19.