В Украине за сутки выявили более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Вакцинировали 119 тысяч человек
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Украине за прошлые сутки (27 сентября) зарегистрировали 6 552 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Как отмечается, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев выявили в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).
Всего за сутки госпитализировали 1 288 человек, умерли 143 пациента, выздоровели — 2 927 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 401 956 человек, выздоровели — 2 248 071 пациент, летальных случаев — 55 863.
Кроме того, за 27 сентября против коронавируса вакцинировали 119 378 человек: первую дозу получили 70 004 человека, вторую — 49 374 человека.
По данным Минздрава, с 23 сентября количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%. С начала прививочной кампании привиты 6 851 531 человек.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.
- Кабмин решил ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса, должен утвердить Минздрав. Уже известно, что в список включат работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.