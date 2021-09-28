В Украине за сутки выявили более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Вакцинировали 119 тысяч человек

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине за прошлые сутки (27 сентября) зарегистрировали 6 552 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как отмечается, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев выявили в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).

Всего за сутки госпитализировали 1 288 человек, умерли 143 пациента, выздоровели — 2 927 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 401 956 человек, выздоровели — 2 248 071 пациент, летальных случаев — 55 863.

Кроме того, за 27 сентября против коронавируса вакцинировали 119 378 человек: первую дозу получили 70 004 человека, вторую — 49 374 человека.

По данным Минздрава, с 23 сентября количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%. С начала прививочной кампании привиты 6 851 531 человек.