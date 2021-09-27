Глава МВД Польши обвинил беларусских пограничников в раздаче наркотиков мигрантам

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что беларусские пограничники дают наркотики мигрантам, которые пытаются нелегально попасть в ЕС из Беларуси.

Об этом сообщает Wprost.

Каминьский сделал заявление на конференции, посвященной миграционному кризису на польской и литовской границах из-за мигрантов, идущих со стороны Беларуси. Он сказал, что подаст заявку на продление чрезвычайного положения в стране.

Министр заявил, что получает много сообщений о том, что пограничники Беларуси выдают мигрантам наркотики под видом лекарств — якобы для того, чтобы «пережить» переход через границу.

Как пример он привел случай возле литовского Друскининкая. Там в июле задержали группу из 15 человек (граждане Ирака и России), среди которых были двое детей в возрасте 6 лет и 1,5 года. После задержания родители сообщили литовским пограничникам, что не могут разбудить детей. Описывая обстоятельства, они сказали, что один из беларусских пограничников, сопровождавший их до границы, дал им две таблетки, чтобы дети «не плакали».

Детей госпитализировали — в организме обнаружили метадон.

«Врачи обнаружили метадон — очень опасный наркотик. Его вводят людям, зависимым от героина и морфина, которые испытывают тягу к наркотикам. Если бы не быстрое вмешательство литовских служб, эти дети умерли бы», — сказал Каминьский.