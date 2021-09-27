Дело об убийстве журналиста Шеремета: Андрея Антоненко отпустили под ночной домашний арест

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Синиця Олександр / УНІАН

Фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко отпустили под ночной домашний арест — до этого он был на круглосуточном. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд города Киева на заседании в понедельник, 27 сентября.

Об этом сообщает инициатива Free Riff в Facebook.

Антоненко с 19 декабря 2019 года находился в СИЗО, а 30 апреля 2021 года суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, теперь же он будет под ночным домашним арестом — с 23:00 до 06:00.

Правозащитная инициатива «Правотворець» также сообщает, что суд обязал прокурора Тишина вернуть Юлии Кузьменко часть имущества, которое временно изъяли во время обыска 12 декабря 2019 года.

Что касается мер пресечения других фигурантов дела, то 4 августа 2021 года Юлию Кузьменко отпустили под ночной домашний арест, она вернулась к работе детским кардиохирургом, а Яна Дугарь находится под личными обязательствами.