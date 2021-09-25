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На выборы мэра Харькова зарегистрировали шесть кандидатов. Блок Кернеса выдвинул на эту должность Терехова

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Сергей Моргунов / «Бабель»

Харьковская городская территориальная комиссия зарегистрировала на выборы мэра Харькова шесть кандидатов, а одному отказали.

Об этом в комментарии Інтерфаксу рассказала руководитель комиссии Елена Матвиенко.

«Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы, и одному отказали», — сообщила она.

Сейчас комиссия зарегистрировала:

Также провела конференцию партия «Блок Кернеса — Успешный Харьков». На этой конференции делегаты приняли решение выдвинуть в мэры города действующего исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. Теперь он должен подать документы в территориальную комиссию.