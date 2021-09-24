Суд взял под стражу ключевого участника нелегальных схем поставок угля из «ЛДНР». СМИ пишут о советнике экс-министра энергетики

Новости

Getty Images / Bloomberg / Contributor

Печерский райсуд Киева взял под стражу с возможностью внесения 500 миллионов гривен залога подозреваемого в причастности к незаконным поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса на 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Человеку, который обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий и создавал условия для заключения государственным предприятием Украины прямых контрактов с террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР», сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций», — заявила она.

По данным следствия, подозреваемый был одним из ключевых связных звеньев схемы — непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, отчитывался «кураторам» этого процесса с украинской и российской сторон.

Как отмечается, преступления происходили в конце 2014-го — начале 2015 года при прямом вмешательстве высших представителей российской власти, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических «ЛНР» и «ДНР».

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что речь идет о бывшем советнике министра энергетики Эдуарда Ставицкого — Сергее Кузяре. Также сообщалось, что недавно Кузяру экстрадировали из Турции в Украину, он якобы прибыл в сопровождении четырех полицейских.