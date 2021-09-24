Польша будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2», но без права вето

Новости

Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии, но компания не будет иметь права вето.

По информации Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), польская PGNiG сможет только привести свои аргументы во время процедуры.

«Федеральное сетевое агентство дало положительный ответ на заявки компаний PGNiG SA и PST GmbH на привлечение к процессу сертификации газопровода. Они могут участвовать в административном процессе и имеют право на изложение своей точки зрения, но без права вето», — говорится в сообщении.

В польской компании считают, что «Северный поток — 2» не соответствует формальным и существенным требованиям сертификации.

«Заявление о сертификации, представленное Nord Stream 2 AG, доказывает, что швейцарская компания все еще стремится получить регуляторные привилегии. Последствия нашего участия в деле «Северного потока — 2» показывают, что мы можем эффективно отстаивать свою позицию», — заявил глава правления PGNiG Павел Маевский.

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.