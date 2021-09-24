В Харькове на должность мэра баллотируются уже пять кандидатов
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Brendan Hoffman / Getty Images
На пост мэра Харькова претендуют уже пять кандидатов, трое из которых 23 сентября подали документы на регистрацию в Харьковскую территориальную избирательную комиссию.
Об этом сообщает Укринформ.
Так, документы подали депутат от Партии Шария Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Говоров.
Также известно, что первыми документы на регистрацию в комиссию подали лидер харьковского центра «Нацкорпуса», самовыдвиженец Константин Немичев и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.
- 2 января 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Кернеса. Он отметил, что сделал все «по закону». Но Рада не смогла назначить выборы, так как не получила соответствующих документов. В начале марта Терехов направил необходимые документы в парламент, и Рада назначила выборы на 31 октября.
- Партия «Слуга народа», скорее всего, не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября в связи с смертью Геннадия Кернеса. Причина — «нет сильной кандидатуры».