Послы G7 заявили о разочаровании судебной реформой в Украине и призвали ускорить отбор кандидатов в Этический совет ВСП
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Послы G7 (страны «Большой семерки») разочарованы процессом судебной реформы в Украине.
Об этом сообщается на странице послов в Twitter.
«Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП) после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов», — говорится в сообщении.
По мнению послов «Большой семерки», предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы.
В связи с этим послы призвали Совет судей и всех партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП.
Также послы заявили, что обеспокоены законопроектом № 4533 (О конституционной процедуре), который должен усовершенствовать работу Конституционного суда.
«Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — добавили дипломаты.
Послы G7 отметили, что всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для стран «Большой семерки», поскольку имеет «решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа».
«Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства», — отметили послы.
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В результате Госдеп США призвал Совет судей разблокировать судебную реформу. Провести эту реформу Зеленский обещал Байдену.
- 21 сентября Совет судей Украины объявил конкурс на должность члена Этического совета, который продлится до 21 октября, хотя по закону Совет судей должен был назначить хотя бы одного своего представителя еще до 13 сентября.