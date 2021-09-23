Оккупационные власти в Крыму усилили обвинения против Наримана Джеляла

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Оккупационные власти в Крыму выдвинули еще одно обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялу.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

Ранее его обвиняли в совершении диверсии. Теперь же ему предъявили обвинение еще и в хранении, передаче, ношении взрывчатых веществ.

«Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания», — отметил адвокат.