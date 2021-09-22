Глава Epic Games обвинил Apple в бане игры Fortnite на время судебных разбирательств
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- Костя Андрейковец
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CNET Highlights / YouTube
Глава компании Epic Games Тим Суини обвинил Apple во лжи и заявил, что их игру Fortnite Apple внесла в «черный список» своей экосистемы на время судебных разбирательств, которые могут длиться до 5 лет.
Об этом Суини написал в своем Twitter.
По его словам, Apple «год рассказывала миру», что будет рада возвращению продуктов Epic Games в App Store, если та будет соблюдать правила платформы, но сама отправила Epic в бан. Суини отметил, что Epic Games согласилась соблюдать правила, но для Apple это не важно.
По его мнению, Fortnite не должна находиться в «черном списке» за оспаривание правил Apple.
- Конфликт между Epic Games и Apple начался в конце лета 2020 года, после того как разработчики Fortnite добавили в игру систему оплаты в обход платформы Apple. В ответ Apple удалила игру из своего магазина. То же самое сделала и Google.
- Epic Games подала ряд исков, а разработчики Fortnite запустили против Apple медиакампанию #FreeFortnite, в рамках которой призвали своих игроков требовать компенсацию, если они потеряют доступ к игре со своих гаджетов. В частности, они создали видеоролик-пародию на знаменитую рекламу Apple.
- 10 сентября суд запретил Apple ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store. Epic Games, однако, подала апелляцию на решение.