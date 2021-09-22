Омбудсмен Денисова: Участие в «выборах» в Госдуму России приняли 320 тысяч жителей Донбасса
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- Костя Андрейковец
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Незаконное участие в российских выборах в Госдуму РФ приняли 380 тысяч жителей оккупированного Донбасса.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
По ее данным, 230 тысяч жителей оккупированного Донбасса принудительно вывозились в Ростовскую область для голосования, а некоторые из них получали на месте российские паспорта. Еще 150 тысяч работников бюджетной сферы и студентов заставили голосовать на портале «Госуслуги».
Издание «Новая Газета» ранее показала видео схемы «голосования» на от имени жителей «ЛНР». По списку за людей голосовал один человек.
По Крыму количественных данных у Денисовой нет.
«Незаконно работало более тысячи избирательных участков. Оккупант насильно заставлял бюджетников идти голосовать и отчитываться о «сделанном выборе». В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и прислать фото в одну из социальных сетей, в другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями «с правильным выбором» [за «Единую Россию»]», — сообщила Денисова.
Она призвала международное сообщество не признавать российские выборы, а украинских правоохранителей — привлечь всех виновных.
- Евросоюз, США и ряд других стран заявили, что не будут признавать выборы в Крыму. Верховная Рада Украины постановлением не признала в целом выборы, а СНБО анонсировал санкции против всех организаторов выборов в оккупированном Крыму и на Донбассе.
- По данным наблюдателей и журналистов, выборы прошли с фальсификациями и подтасовками в пользу партии Владимира Путина. Оппозиции власти с помощью давления не дали шансов. В итоге путинская «Единая России» опять получила конституционное большинство в Госдуме.