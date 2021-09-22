Омбудсмен Денисова: Участие в «выборах» в Госдуму России приняли 320 тысяч жителей Донбасса

Новости

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Незаконное участие в российских выборах в Госдуму РФ приняли 380 тысяч жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, 230 тысяч жителей оккупированного Донбасса принудительно вывозились в Ростовскую область для голосования, а некоторые из них получали на месте российские паспорта. Еще 150 тысяч работников бюджетной сферы и студентов заставили голосовать на портале «Госуслуги».

Издание «Новая Газета» ранее показала видео схемы «голосования» на от имени жителей «ЛНР». По списку за людей голосовал один человек.

По Крыму количественных данных у Денисовой нет.

«Незаконно работало более тысячи избирательных участков. Оккупант насильно заставлял бюджетников идти голосовать и отчитываться о «сделанном выборе». В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и прислать фото в одну из социальных сетей, в другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями «с правильным выбором» [за «Единую Россию»]», — сообщила Денисова.

Она призвала международное сообщество не признавать российские выборы, а украинских правоохранителей — привлечь всех виновных.