The Washington Post: Российские хакеры атаковали крупную американскую компанию. Требуют $5,9 миллиона в криптовалюте
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pixabay
Российские хакеры атаковали компанию New Cooperative в США, которая поставляет зерно и мясо.
Об этом сообщает The Washington Post.
Группировка BlackMatter заявила, что зашифровала данные компании и похитила один терабайт файлов, включая счета на оплату, документы об исследованиях и разработках и исходный код технологии картографирования почвы. Хакеры потребовали $5,9 миллиона в криптовалюте до 25 сентября, иначе они опубликуют похищенную информацию.
После кибератаки New Cooperative отключила свои компьютерные сети, чтобы продолжить работу.
По данным издания Cyberscoop, аналитики пострадавшей компании спросили у киберпреступников, почему они атаковали предприятие, ведь ранее обещали не трогать организации критической инфраструктуры. В ответ представитель BlackMatter сказал, что их обещания не распространяются на New Cooperative, и предупредил, что в течение пяти дней сумма выкупа увеличится вдвое, если компания и в дальнейшем будет придерживаться подобной тактики переговоров.
Отметим, исследователи по кибербезопасности считают, что BlackMatter — это новое название группировки хакеров DarkSide, которую ранее связывали с Россией.
- 7 мая крупнейший в США топливный трубопровод Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась к федеральным ведомствам.
- Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что Россия все же несет «определенную ответственность», несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide.
- Группировка DarkSide после взлома Colonial Pipeline получила $90 миллионов в биткоинах. Американские правоохранители смогли вернуть $2,3 миллиона.
- В июне российские хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса JBS, впоследствии он заплатил им $11 миллионов (в эквиваленте).
- 9 июля президент США Джо Байден поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным, во время разговора он требовал «принять меры» против хакеров, которые атакуют США.