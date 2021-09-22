В Конгрессе США одобрили увеличение помощи Украине до $300 миллионов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Drew Angerer / Getty Images
Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, в том числе увеличение помощи Украине в области безопасности на $50 миллионов.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Как отмечается, в случае принятия законопроекта Украина получит $300 миллионов помощи в области безопасности.
Также законопроект предусматривает введение санкций против лиц, каким-либо образом связанных с газопроводом «Северный поток — 2». В то же время руководители Пентагона и Госдепа должны подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от его деятельности для Украины, европейских партнеров и НАТО.
Персональные санкции могут ввести и против 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц, в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы «Роснефти» Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариты Симоньян и других.
Еще одной поправкой конгрессмены предлагают усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты.
Кроме этого, предлагается увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Балтийских странах.
Сейчас этот проект должна одобрить Палата представителей США, после этого — Сенат. Закон вступит в силу после подписания президентом США.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- 20 августа лидер США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции против российских трубопроводов, в частности «Северного потока — 2». После этого Минфин США ввел санкции против двух компаний и судна снабжения. США позже пообещали помощь Украине в борьбе с влиянием газопровода, но без конкретики.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена, которая длилась чуть больше 2 часов. Накануне визита Зеленского в США Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 миллионов из средств Пентагона как военную помощь. В пакет помощи входит поставка Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.