В Конгрессе США одобрили увеличение помощи Украине до $300 миллионов

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Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, в том числе увеличение помощи Украине в области безопасности на $50 миллионов.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как отмечается, в случае принятия законопроекта Украина получит $300 миллионов помощи в области безопасности.

Также законопроект предусматривает введение санкций против лиц, каким-либо образом связанных с газопроводом «Северный поток — 2». В то же время руководители Пентагона и Госдепа должны подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от его деятельности для Украины, европейских партнеров и НАТО.

Персональные санкции могут ввести и против 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц, в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы «Роснефти» Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариты Симоньян и других.

Еще одной поправкой конгрессмены предлагают усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты.

Кроме этого, предлагается увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Сейчас этот проект должна одобрить Палата представителей США, после этого — Сенат. Закон вступит в силу после подписания президентом США.