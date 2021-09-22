«Талибан» хочет выступить на Генассамблее ООН

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Исламистское движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, попросит предоставить ему возможность выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в США.

Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, пишет Associated Press.

Как оказалось, 15 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш получил письмо от представителя «Талибана» Амира Хана Муттаки с просьбой разрешить талибам выступить «на высоком уровне».

Также Муттаки заявил, что бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани «сбросили» 15 августа и его «больше не признают президентом», поэтому бывшие представители Афганистана уже не могут представлять страну

Он сообщил, что талибы уже назначили своего «постоянного представителя при ООН» Сухайля Шахина. Таким образом «Талибан» хочет получить международное признание и финансовую помощь на восстановление страны.

При этом талибы находятся в черном списке спонсоров терроризма ООН, поэтому возникает дилемма. Но издание указывает, что «присутствие талибов дало бы ООН рычаги влияния для создания более лояльного правительства, которое гарантирует права человека, особенно для девушек и женщин».

Чиновники Госдепартамента США заявили, что им известно о запросе талибов, но на решение этого вопроса потребуется время.