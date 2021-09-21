«Талибан» обновил состав временного правительства, назначив представителей этнических меньшинств. Женщин среди них до сих пор нет

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Исламистское движение «Талибан» в Афганистане добавило в состав своего временного правительства нескольких представителей этнических меньшинств. Но среди них до сих пор нет женщин.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

До этого правительство талибов критиковали за то, что оно полностью состоит из клериков-исламистов, и среди них нет профессиональных чиновников. Так же в правительстве нет ни одной женщины.

«Талибан» решил назначить представителя хазарейского меньшинства на должность заместителя министра здравоохранения. Также министром торговли стал таджикский бизнесмен из провинции Панджшер, которая до последнего противостояла власти талибов. Двое других предпринимателей стали его заместителями.

«Все требования, необходимые для международного признания, выполнены. Теперь задача международного сообщества — сотрудничать с афганцами и признать нас по дипломатическим каналам», — заявил представитель движения Забихулла Муджахид.