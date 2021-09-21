«Талибан» обновил состав временного правительства, назначив представителей этнических меньшинств. Женщин среди них до сих пор нет
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
Исламистское движение «Талибан» в Афганистане добавило в состав своего временного правительства нескольких представителей этнических меньшинств. Но среди них до сих пор нет женщин.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
До этого правительство талибов критиковали за то, что оно полностью состоит из клериков-исламистов, и среди них нет профессиональных чиновников. Так же в правительстве нет ни одной женщины.
«Талибан» решил назначить представителя хазарейского меньшинства на должность заместителя министра здравоохранения. Также министром торговли стал таджикский бизнесмен из провинции Панджшер, которая до последнего противостояла власти талибов. Двое других предпринимателей стали его заместителями.
«Все требования, необходимые для международного признания, выполнены. Теперь задача международного сообщества — сотрудничать с афганцами и признать нас по дипломатическим каналам», — заявил представитель движения Забихулла Муджахид.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь «они должны рожать детей» и учить их исламской этики.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.