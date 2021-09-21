ГБР взялось расследовать, препятствовал ли нардеп Лерос деятельности депутата Киевсовета
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- Костя Андрейковец
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Кузьмин Александр / УНИАН
Государственное бюро расследований расследует возможное давление на депутата Киевсовета со стороны народного депутата Гео Лероса.
Об этом сообщил начальник Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук.
По его словам, уголовное производство было зарегистрировано 20 сентября. Ведомство изучает видео, которое появилось в Интернете 17 сентября, с кадрами возможного получения взятки Леросом в $10 тысяч, как сообщил Зинорук, за организацию информационной атаки на одного из депутатов Киевсовета. В частности, за выставление этого депутата преступником.
Дело расследуется по статье препятствовании деятельности народного депутата и депутата местных советов (ч. 1 ст. 351 УК). Решается вопрос о проведении экспертиз и признании депутата Киевсовета пострадавшим.
- 15 сентября Офис генпрокурора открыл уголовное дело в отношении нардепа Лероса по подозрении в имитации нападения на самого себя. Поводом для возбуждения дела стало видео, которое одновременно появилось в нескольких анонимных Telegram-каналах. Речь о поджоге автомобиля в 2020 году. Сам Лерос заявил, что видео смонтировали.
- 1 сентября 2020 года с трибуны Верховной Рады Лерос обвинил президента в «слиянии со старой системой» и нарушении предвыборных обещаний. В тот же день его исключили из фракции. Лерос заявил, что это произошло по распоряжению Зеленского, хотя сам президент это отрицает. 2 сентября Лероса исключили из фракции «Слуга народа», а Зеленский назвал его «взяточником» и «предателем».