США, ЕС и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России

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США, Евросоюз и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России.

В Госдепартаменте США заявили, что на выборах не были соблюдены международные обязательства. Также ведомство осудило российские законы об экстремистских и нежелательных организациях, под которые попали оппозиционеры. Кроме этого, в США отметили, что не признают проведение выборов в оккупированном Крыму.

В заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля сказано, что избирателям в России не дали реализовать свои права.

«В преддверии выборов отмечался рост мер против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей и их способности получить полную и точную информацию о кандидатах», — заявил Боррель.

«Выборы в Думу, прошедшие 17—19 сентября, представляют серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями для того, чтобы маргинализировать гражданское общество, заставить молчать независимые СМИ и не дать участвовать в голосовании по-настоящему независимым депутатам, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые брала на себя Россия»,— говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел.