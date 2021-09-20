США, ЕС и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России
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- Костя Андрейковец
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
США, Евросоюз и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России.
В Госдепартаменте США заявили, что на выборах не были соблюдены международные обязательства. Также ведомство осудило российские законы об экстремистских и нежелательных организациях, под которые попали оппозиционеры. Кроме этого, в США отметили, что не признают проведение выборов в оккупированном Крыму.
В заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля сказано, что избирателям в России не дали реализовать свои права.
«В преддверии выборов отмечался рост мер против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей и их способности получить полную и точную информацию о кандидатах», — заявил Боррель.
«Выборы в Думу, прошедшие 17—19 сентября, представляют серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями для того, чтобы маргинализировать гражданское общество, заставить молчать независимые СМИ и не дать участвовать в голосовании по-настоящему независимым депутатам, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые брала на себя Россия»,— говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел.
- В России с 17 по 19 сентября проводили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Предварительно в Госдуму проходят 5 партий: путинская «Единая Россия», коммунисты КПРФ, партия Владимира Жириновского ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», к которой принадлежит писатель Захар Прилепин (был «командиром батальона» боевиков «ДНР»), и «Новые люди» российского бизнесмена Алексея Нечаева.
- Евросоюз не признал голосование в Крыму, а Украина будет вводить санкции.
- Путин 20 сентября поблагодарил россиян за доверие. Окончательные результаты выборов обещают в пятницу, 24 сентября.