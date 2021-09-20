СБУ открыла производство из-за выборов в российскую Госдуму в оккупированном Крыму

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Следователи СБУ открыли уголовное производство из-за проведения незаконных выборов в Госдуму России во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Сейчас следователи документируют всех причастных к этому псевдоголосованию: как среди официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины.